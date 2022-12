Eleitores de Baixio vão às urnas neste domingo para eleger prefeito e vice

Os eleitores do município de Baixio, a 420 quilômetros de Fortaleza, vão às urnas neste domingo, 11, para escolher um novo prefeito e vice-prefeito em eleições suplementares. Os colégios eleitorais estarão abertos das 8h às 17 horas e, assim como nas eleições gerais de outubro, o eleitor precisa apresentar documento com foto ou o e-Título.

Entre os documentos aceitos estão: carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Caso o(a) eleitor(a) já tenha cadastro biométrico, pode apresentar o e-Título aos mesários como documento de identificação.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) orienta que os eleitores façam com antecedência o download do aplicativo para garantir que tenham uma melhor experiência amanhã. Para ter acesso, basta procurar nas lojas on-line Google Play e App Store no smartphone ou tablet. Já para validar o aplicativo, é importante que o eleitor preencha os dados corretamente.

Para atuar na eleição suplementar, a Justiça Eleitoral do Ceará convocou 92 mesários(as). A Zona Eleitoral contará também com o apoio de 14 pessoas atuando como delegados(as) de prédio e auxiliares de eleição, além de servidores(as) da Justiça Eleitoral.

O pleito ocorre após a chapa eleita em 2020, com Zé Humberto (PDT) e Donizete Cavalcante (PDT), ser cassada pela Justiça Eleitoral, por irregularidade no uso dos canais de comunicação institucionais da prefeitura. Em abril deste ano, o TRE-CE anulou os diplomas da chapa e tornou Zé Humberto inelegível por oito anos, a contar da eleição de 2020.

Apenas dois candidatos concorrem nestas eleições suplementares no município. O presidente da Câmara Municipal, Raimundo Amaurílio (PDT), conhecido como Zico, que tinha assumido após a cassação da chapa eleita, e Kacilda Alencar (PT), que já havia disputado em 2020. Jackson Santos (União Brasil) tinha tentado participar da disputa, mas teve a candidatura indeferida e anunciou que não recorreria da decisão.

Como usar o e-Título

Para ter acesso ao sistema, basta procurar o aplicativo nas lojas on-line Google Play e App Store no smartphone ou tablet. O eleitor precisa realizar um cadastro. Caso as informações estejam de acordo com as do cadastro, o e-Título exigirá a resposta do(a) eleitor(a) a uma série de perguntas.

Apenas as pessoas que responderem com sucesso ao questionário poderão usar o aplicativo e suas funcionalidades. Como medida de segurança na utilização do app, é necessário a criação de senha de acesso.

O eleitorado pode esclarecer suas dúvidas o quanto antes no Disque Eleitor - 148. O serviço funciona, de segunda a sexta, em dias úteis, das 7h às 14 horas. Por esse canal de atendimento, o(a) cidadão(ã) pode informar-se sobre título, local de votação, seção eleitoral e situação eleitoral. O 148 abrange todo o Estado e a ligação tem o preço de uma chamada local, não sendo possível utilizar bônus da operadora.

Como justificar

No dia da eleição suplementar, os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral devem justificar sua ausência por meio do aplicativo e-Título. Para fazer a justificativa depois do dia da eleição suplementar, é preciso apresentar documento comprobatório do motivo da ausência. A justificativa pode ser realizada em até 60 dias após o pleito.

Já quem estiver fora do país, o eleitor terá até 30 dias após o retorno ao Brasil para se justificar. Essa justificativa pode ser feita pelo e-Título ou pelo site do TRE.



