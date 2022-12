Tarcísio de Freitas diz que nunca foi "bolsonarista raiz" e pede para Bolsonaro "sair do casulo"

Governador eleito de São Paulo defendeu a pacificação do País e disse que pretende conversar com todos os Poderes

O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que nunca foi bolsonarista “raiz”. O ex-ministro da Infraestrutura ainda ressaltou que não pretende entrar em guerra ideológica durante o seu mandato.

“Eu nunca fui bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra o aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural”, explicou em entrevista nesta segunda-feira, 5.

Tarcísio também abordou a polarização do cenário político e defendeu a pacificação do país, se mostrando contrariado com as críticas que já recebeu dos apoiadores do atual presidente.

“O Brasil está muito tenso e dividido. Precisa pacificar. Outro dia morreu o (ex-governador) Fleury. Eu coloco lá uma mensagem nas redes sociais para confortar a família. Trata-se de um ex-governador do estado que eu vou governar e recebo críticas”.

O governador eleito também falou sobre os comentários negativos que recebeu após participar de um jantar com ministros do STF, STJ, TSE e TCU. Na ocasião, Tarcísio sentou ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso, um dos principais alvos dos ataques de Bolsonaro.

“Não vou fazer o que erramos no governo federal em tensionar com Poderes. Vamos conversar com ministros do STF. E Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro, precisei dele, ele ajudou o ministério. Sempre votou a favor das nossas demandas. Mas ‘os caras’ me esculhambaram”, pontuou.

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do atual presidente, de janeiro de 2019 a março de 2022, quando deixou o cargo para se candidatar ao governo de São Paulo.

Apesar de receber críticas de apoiadores do presidente, o governador eleito afirmou que tem uma gratidão por Bolsonaro e que, em conversas recentes, pediu para que Bolsonaro saia do “casulo”.

“Tenho falado muito da necessidade de ele sair do casulo, de se posicionar como centro-direita, de atuar na sucessão da mesa (diretora da Câmara) e fazer uma oposição responsável e ser voz crítica, por exemplo, da maneira como a PEC [do Estouro] foi apresentada”, disse.

Sobre a futura relação com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Tarcísio afirmou que é fundamental manter uma conversa com o governo federal e se mostrou aberto a debater como o novo governo, principalmente quando precisar recorrer ao presidente eleito.

“Graças a Deus, São Paulo depende pouco [do Governo Federal], mas há muitas áreas em comum. Políticas de habitação são complementares, a saúde só funciona quando for complementar à atuação, tem sempre a questão da recuperação da saúde financeira das Santas Casas”, completou.

