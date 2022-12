Tarcísio promete publicação de edital do trem SP-Campinas para 1º semestre/2023

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a dizer na manhã desta quinta-feira, 8, que o edital do projeto do Trem Intercidades, que ligará a cidade de São Paulo a Campinas, no interior do Estado, será publicado no primeiro semestre de 2023. O leilão do trecho norte do Rodoanel, segundo ele, está previsto para março do ano que vem.

Os dois projetos estiveram na pauta do ex-governador João Doria (PSDB), mas não evoluíram. O edital do trecho norte do Rodoanel chegou a ser suspenso em abril, durante a gestão do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Tarcísio voltou a dizer que a infraestrutura será prioridade durante sua gestão e que trabalhará para fazer uma "cruz ferroviária" no Estado, com resgate da malha e expansão do transporte metroferroviário na região metropolitana.

Em relação a concessões rodoviárias, além do Rodoanel, ele prometeu atender ao Litoral Norte de São Paulo e o Porto de São Sebastião, além de garantir investimentos em mais de 1.800 km que pretende licitar durante seu governo. Tarcísio também afirmou que realizará obras em concessões já contratadas, além de dar continuidade às obras públicas.

O governador eleito participou do evento de lançamento em Brasília do Move Infra, movimento empresarial que reúne CCR, Ecorodovias, Rumo, Santos Brasil e Ultracargo. Estão presentes também o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e a ex-ministra do Planejamento e integrante do GT de Infraestrutura na Transição, Miriam Belchior.

