Lula anuncia nomes de ministros do novo governo; acompanhe ao vivo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, na manhã desta sexta-feira, 9, em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a lista inicial com o nome de alguns ministros já confirmados para comandar as pastas da nova gestão.

O anúncio é transmitido ao vivo no canal oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) no Youtube. Acompanhe ao vivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine