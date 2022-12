Bolsonaro fala com apoiadores pela 1ª vez após derrota e diz que "nada está perdido"

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se encontrou nesta sexta, 9, com apoiadores no Palácio da Alvorada pela primeira vez desde sua derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022. O presidente disse aos apoiadores que "nada está perdido" e quem decide seu futuro e para onde vão as Forças Armadas, a Câmara e o Senado são eles.

“Quem decide o meu futuro são vocês, quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vão a Câmara e o Senado são vocês”, disse. Ele falou com apoiadores e pediu que "cada um avalie o que pode fazer pelo país". As informações são da jornalista Daniela Lima, da CNN, e do Portal Metrópole

"Não podemos esperar chegar lá na frente e olhar pra trás e pensar no que não fizemos. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, vamos vencer”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Se estou aqui, é porque acredito em Deus e devo lealdade ao povo brasileiro. Nós despertamos o patriotismo no Brasil, o povo voltou a admirar sua bandeira. Não é fácil enfrentar todo o sistema”, continuou.

"Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo por meus erros, mas peço a vocês: não critiquem sem saber de tudo o que está acontecendo", acrescentou Bolsonaro.

No início do encontro, que aconteceu à beira do laguinho do Palácio do Alvorada, o presidente se posicionou de pé, com as mãos para trás e ficou em silêncio apenas ouvindo o que os manifestantes disseram. Os apoiadores de Bolsonaro chegaram ao palácio presidencial antes do fim da disputa do Brasil contra a Croácia, estavam vestidos de verde e amarelo e abraçados à Bandeira Nacional, alguns deles gritavam “eu autorizo”.

Bolsonaro continuou dizendo que "nada está perdido", que nunca "saiu das quatro linhas da Constituição", e que "acredita que a vitória se dará assim também". Diz ainda que está disposto a entregar a vida. "Não é por mim, é pelo país de vocês".

As Forças Armadas também foram citadas em seu discurso, que, segundo ele, “são essenciais em qualquer país do mundo”. “Sempre disse ao longo desses quatro anos que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Respeitam a Constituição e são as grandes responsáveis pela nossa liberdade”, ressaltou.

O presidente também falou sobre seu silêncio após o resultado das eleições,. Ele comentou sobre suas falas serem deturpadas e que tem assistido “absurdos acontecendo” todos os dias. “Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui e desse bom dia, tudo seria deturpado. O Brasil não precisa de mais leis, precisa que as leis sejam efetivamente cumpridas. Temos assistido, dia após dia, absurdos acontecendo. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil”, afirmou.



Sobre o assunto A apoiadores, Bolsonaro faz discurso ambíguo e diz que 'nada está perdido'

Zé Trovão admite passado de uso de drogas após foto com cocaína viralizar

Ato golpista em frente ao quartel de Fortaleza perde força em dia de jogo do Brasil

Alexandre libera contas de mais 3 deputados e manda remover de vídeo de Zambelli

Lula se encontrará pela primeira vez com futros comandantes das Forças Armadas

Em Fortaleza, bolsonaristas comemoram derrota do Brasil na Copa: "Perdeu, mané!"

Tags