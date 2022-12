Zé Trovão admite passado de uso de drogas após foto com cocaína viralizar

O caminhoneiro e deputado federal eleito Zé Trovão (PL-SC) foi às redes sociais nesta quinta-feira, 8, se manifestar sobre uma imagem em que ele aparece próximo a um pó branco que aparenta ser cocaína. Em vídeo publicado no Instagram, ele admite já ter sido usuário de drogas, mas afirma que "não se orgulha nem um pouco de já ter passado por essa situação". O futuro parlamentar é defensor das chamadas pautas conservadoras identificadas com bolsonarismo e se elegeu com essa bandeira.

"A vida passa e a gente muda, e ainda bem que muda. Hoje, no auge dos meus 34 anos, carrego consequências de coisas que fiz ainda na juventude, mas eu mudei, mudei pela minha família, mudei pelos meus ideais e mudei por mim", afirmou.

Zé Trovão é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é investigado sob suspeita de organizar manifestações antidemocráticas em 7 de Setembro de 2021, quando a tensão entre bolsonaristas e o Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu o ápice. Na época, o caminhoneiro convocou apoiadores do presidente para protestar contra os ministros da Corte e pressionar pela aprovação do voto impresso. Ele chegou a ser preso preventivamente, após passar dois meses foragido, mas ganhou autorização do STF para aguardar a conclusão do inquérito em regime domiciliar.

A imagem do deputado eleito próximo ao pó branco passou a circular na internet após ele ser hospitalizado em Brasília, no último dia 6, com dores no peito e formigamento. Usuários das redes sociais relacionaram os sintomas ao uso da substância, sem provas. Segundo o caminhoneiro, a foto é de 2017 ou 2018. "Alguma pessoa muito maldosa resolveu divulgar essa foto, que eu nem sabia da existência", afirmou. "Eu venci esse vício, construí uma família e sou um homem decente", acrescentou.

