Em Fortaleza, bolsonaristas comemoram derrota do Brasil na Copa: "Perdeu, mané!"

Insatisfeitos com a derrotado do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições, os manifestantes estão acampado em frente à 10ª Região Militar e pedem intervenção federal das Forças Armadas

Bolsonaristas que realizam atos golpistas em frente ao Comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza, comemoraram a derrota do Brasil contra a Croácia, na tarde desta sexta-feira, 9. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil. Insatisfeitos com a derrotado do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições e preocupados com o esvaziamento dos atos, os manifestantes vinham realizando um boicote ao Mundial, por entender que o momento é de protesto e não de comemoração.

Em vídeo, bolsonaristas foram vistos pelo O POVO ironizando a derrota da seleção brasileira no Catar. Uma da manifestantes grita: "Perdeu, mané!". No entanto, as imagens mostram uma diminuição do público presente, em comparação ao comparado com as últimas semanas.

"Perdeu, mané!". Bolsonaristas que estão acampados em frente à 10ª Região Militar, em Fortaleza, comemoraram a derrota do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa. Há mais de um mês, eles pedem intervenção militar para impedir posse de Lula.

: Luciano Cesário. pic.twitter.com/kZhXGNqmDZ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 9, 2022

Colaborou Luciano Cesário

Tags