Bolsonaro publica vídeo no Tiktok com música que diz: "Não estou preocupado"

Bastante afastado de Twitter e Instagram desde que perdeu a disputa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual chefe do Planalto Jair Bolsonaro publicou no TikTok, rede sociais mais usada pelo político no momento, um post em que aparece em diversas fotos e uma música de fundo chamada "I Ain't Worried", na tradução para o português "Eu não estou preocupado"

Um trecho da música afirma: "Eu não sei o que te disseram, mas o tempo está se esgotando. Não precisa ir devagar, eu estou me aproximando de você, cara a cara. Eu deveria estar com medo, amor, talvez sim". Outra parte diz: "Eu não sei o que te disseram, mas o tempo está acabando, então use-o como se fosse ouro. Estou vivendo como se fosse um bilionário".

Recluso desde que perdeu as eleições, Bolsonaro tem feito aparições tímidas e graduais nas redes sociais e em eventos. No dia 29 de novembro, ele participou de um jantar do Partido Liberal, em Brasília, seu segundo evento público após o pleito presidencial. Porém, o mandatário entrou mudo e saiu calado da solenidade.

Apoiadores do chefe do Planalto cobram que ele se manifeste mais ofensivamente contra a vitória de Lula nas urnas. Parte do grupo está acampado em frente aos quartéis do Exército, onde pedem intervenção militar para impedir que o líder petista assuma a Presidência em 2023.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o presidente "não irá deixar os eleitores na mão" e que o mandatário se pronunciará em breve aos seus simpatizantes. A fala ocorreu na saída do mesmo jantar do partido em que Bolsonaro esteve presente.





