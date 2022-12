Valdemar diz que Bolsonaro "é homem" e que não irá deixar os manifestantes "na mão"

A fala foi direcionada aos bolsonaristas que se reuniram em frente ao local no qual ocorria um jantar do PL, em Brasília

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira, 29, a apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) que o chefe do Planalto é homem, não vai deixá-los na mão, e que Bolsonaro "vai dar uma resposta" ao público que contesta o resultado das eleições. A fala foi direcionada aos bolsonaristas que se reuniram em frente ao local no qual ocorria um jantar do PL, em Brasília.

"Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta a vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão", disse Valdemar a um apoiador. A declaração foi dada a um homem estava criticando o resultado das eleições e dizendo que "o ladrão não vai subir a rampa", em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Manifestantes insatisfeitos com o resultados das urnas têm se reunido ao redor de quartéis para defender publicamente intervenção militar e pautas genéricas, como o apoio à "liberdade de expressão", ao poder soberano do povo. Em frente ao QG também há faixas com mensagens como "SOS Forças Armadas" ou "Exército nos salve".

O PL já contestou o resultado das eleições e pediu a anulação de votos depositados em mais de 279 mil urnas eletrônicas no segundo turno das eleições. O gestou fez com que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, condenasse o partido a pagar quase R$ 22,9 milhões de multa por litigância de má-fé. O magistrado também localizou e bloqueou R$ 13.599.298,26 da conta do partido.

