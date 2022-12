Bolsonaro ignora apoiadores e sai calado de jantar do PL em Brasília

O presidente participou do seu segundo eventos desde o resultado do segundo turno das eleições e chegou no local por volta das 20h e saiu 1 hora depois.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na noite desta terça-feira, 29, de um jantar do Partido Liberal, em Brasília. No entanto, recluso desde a derrota nas urnas contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual chefe do Planalto entrou mudo e saiu calado do evento. Os outros políticos presentes recusaram dar declarações sobre o encontro.

O presidente participou do seu segundo eventos desde o resultado do segundo turno das eleições e chegou no local por volta das 20 horas e saiu 1 hora depois. O jantar foi promovido pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Segundo veículos de imprensa presentes na solenidade, Bolsonaro ignorou a imprensa e apoiadores no momento da chegada.

Entre os 150 convidados presentes, estiveram o ex-ministro da Saúde e deputado eleito Eduardo Pazuello, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), integrantes do governo federal, parlamentares do PL, e apoiadores do presidente. Após o silêncio diante da imprensa, Valdemar Costa declarou que Bolsonaro "vai dar uma resposta" aos apoiadores que contestam o resultado das eleições.

"Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta a vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão", disse Valdemar a um apoiador.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também compareceu para buscar apoio do PL à sua reeleição para a presidência da Casa. No entanto, o parlamentar foi hostilizado por apoiadores de Bolsonaro.

