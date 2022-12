Prefeito de Sobral Ivo Gomes testa positivo para Covid pela primeira vez

O prefeito de Sobral Ivo Gomes (PDT) anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 2, que testou positivo para Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia, em 2020. "Estreei na Covid", disse o gestor em postagem nos reels do Instagram, sem dar mais detalhes.

Ivo anunciou que está com Covid (Foto: Reprodução/Instagram)



Desde o início de novembro, o País registra o aumento de casos da doença, resultado da circulação de subvariantes da Ômicron, como a BQ.1 e a BE.9, o que pode indicar o início de uma nova onda de Covid.

Em 11 de novembro, havia chegado a 11 o número de casos confirmados da subvariante BQ.1 no Ceará por sequenciamento genômico. Eram dez em Fortaleza e um no Eusébio. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já havia confirmado quatro casos, diagnosticados pelo Lacen. Segundo a pasta, posteriormente, mais sete casos foram confirmados pela Fiocruz Ceará.

Já em 25 de novembro, o Estado confirmou três casos da subvariante BE.9 da Ômicron, que recentemente foi identificada na Amazônia. Esta cepa compartilha algumas das mutações também identificadas na BQ.1.

A BE.9 foi identificada pela Fiocruz e consta no último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará sobre a Covid-19, publicado no fim do mês passado. Segundo a pasta, até o momento, nenhuma das subvariantes parece "provocar o aumento do número de casos graves, como consequência, internações e óbitos".

A Sesa informou que, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevig), atua ativamente no controle e no monitoramento da doença junto às vigilâncias dos municípios cearenses.

"A pasta orienta a população a completar seus esquemas vacinais contra a Covid-19, com doses de reforço, conforme faixa etária. Diante de sintomas, a indicação é fazer o uso de máscara e buscar uma unidade de saúde municipal para realizar a testagem", alerta.

