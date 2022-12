Com chapa única, Câmara de Fortaleza vota amanhã nova Mesa Diretora

Nesta quinta-feira, 1º, os 43 vereadores de Fortaleza votam para eleger a nova Mesa Diretora da Casa, que fará gestão no biênio 2023-2024. Com chapa única na disputa, a expectativa é que o grupo seja eleito por unanimidade, o que coloca parlamentares do PDT, que já ocupam a maior bancada na Casa, novamente nos três principais cargos: Gardel Rolim como presidente, Paulo Martins e Renan Colares, como 1° e 2° vice, respectivamente.

Completam a chapa, os secretários Bruno Mesquita (Pros), Fábio Rubens (PSB) e Katia Rodrigues (Cidadania). Ana Aracapé (PL), Luciano Girão(PP) e Estrela Barros (Rede) são os suplentes. Com a eleição do grupo, Rolim irá substituir Antônio Henrique (PDT), eleito deputado estadual no último pleito, enquanto Martins deve assumir cargo ocupado durante 10 anos por Adail Jr. (PDT).

O vereador cita o “consenso” dentro da legenda pelo nome de Rolim, que é o atual líder do governo, na decisão de não participar da Mesa e retirar seu nome da disputa interna pelo cargo de presidente. Paulo Martins e Renan Colares, que integram a chapa, também tinham colocado seus nomes para o cargo, mas retiraram respeitando a decisão do partido de apoiar Rolim.

“É nossa indicação e consenso. Por ser a maior bancada, caberia ao presidente ser indicado pelo PDT e nada mais justo que indicar o líder do governo, a decisão foi do quadro de vereadores do PDT”, afirma Adail Jr. Além dos dez anos como vice, o pedetista também ocupou por dois anos a 2° vice-presidência. “Foi uma decisão nossa (de sua candidatura) de não concorrer para que a gente possa haver nosso mandato, fazer uma mudança”, diz. E acrescenta: “ saio com nenhum tipo de mágoa, pelo contrário”.

A chapa espera uma eleição unânime, com Rolim já tendo conversado com todos os vereadores. A única exceção é o vereador Inspetor Alberto (PL), que enfrenta problemas de saúde e é incerto para comparecer na votação. “Todos estão conversados, todos estão cientes que há uma chapa única, de um processo que começou tumultuado com dois candidatos. Até dentro do PDT, em que eu também coloquei meu nome (para presidência)”, ressalta o vereador Renan Colares.

Com Rolim na presidência da Casa, o PDT estará à frente tanto do Legislativo quanto do Executivo, já que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, integra a legenda. A dobradinha pedetista acontece desde 2015, quando Salmito (PDT), hoje deputado estadual, foi eleito presidente. Na época, Roberto Cláudio (PDT) já tinha sido eleito como gestor da Capital. Nos quatro anos seguintes, Antônio Henrique assumiu a Presidência da Câmara.

A eleição deve significar a ampliação do diálogo entre os poderes, ressalta Colares. “A gente continua o diálogo, cada vez mais estreitando os laços, dando mais força aos vereadores e conversando sempre com o Executivo. Gardel já está conversando com o prefeito Sarto. Eles têm um excelente relacionamento, porque ele é líder do governo”, diz.

A Mesa Diretora coordena os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal de Fortaleza. O presidente do Legislativo exerce a supervisão geral dos trabalhos da instituição e os processos em Plenário. O colegiado é composto por 10 membros, entre presidente, vices, secretários e suplentes. É eleita a chapa que atingir a maioria absoluta dos votos, a metade do colegiado mais um. Os eleitos tomarão posse no primeiro dia de janeiro da sessão legislativa subsequente.

O vereador Léo Couto (PSB) chegou a ser candidato à Presidência, mas desistiu da disputa, segundo ele, seguindo um pedido do senador Cid Gomes (PDT). A decisão seria para a "pacificação após a eleição estadual que gerou conflitos e divisões no projeto” , conforme escreveu o vereador em comunicado nas redes sociais.

A desistência seria uma tentativa de recompor a aliança de 16 anos mantida entre PT e PDT no Ceará. Na disputa ao Governo do Estado, a sigla do ex-governador Camilo Santana (PT) queria apoiar a reeleição da governadora Izolda Cela (sem partido), enquanto o PDT decidiu pela candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Pelo desacordo, o PT lançou o nome de Elmano Freitas, que acabou sendo eleito ainda no primeiro turno.

Enquanto na Assembleia Legislativa (AL-CE) a aliança entre os partidos é negociada e há chances de se concretizar, na CMFor, o presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio, afirmou que a legenda deve manter uma visão crítica sobre o prefeito José Sarto (PDT), porém, com uma "oposição construtiva e qualificada" à gestão pedetista na Câmara.

Chapa em disputa



Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1° Vice: Paulo Martins (PDT)

2° Vice: Renan Colares (PDT)

3° Vice: Claudia Gomes (PSDB)

1° Secretário :Bruno Mesquita (Pros)

2° Secretário: Fábio Rubens (PSB)

3° Secretária:Kátia Rodrigues (Cidadania)

1° suplente: Ana Aracapé (PL)

2° suplente: Luciano Girão (PP)

3° Estrela Barros (Rede)

Chapa atual

Presidente: Antônio Henrique (PDT);

1º Vice: Adail Júnior (PDT);

2ª Vice: Ana Paula (PDT);

3º Vice: Eudes Bringel (PSB);

1º Secretário: Julierme Sena (PROS);

2º Secretário: Guilherme Sampaio (PT);

3ª Secretária: Kátia Rodrigues (Cidadania);

1ª Suplente: Tia Francisca (PL);

2º Suplente: José Freire (PSD);

3º Suplente: Consul do Povo (PSC).



