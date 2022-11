Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A equipe do Brasil está confirmada para a estreia da Copa do Catar. E o atacante Vinícius Júnior está no onze inicial, acabando com um dos mistérios mantidos pelo técnico Tite para a partida contra a Sérvia, a partir das 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Estádio de Lusail.