Lula diz que usará camisa verde e amarela durante a Copa: "Não devemos ter vergonha"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 10, que pretende vestir a camisa verde e amarela da Seleção Brasileira com o número 13 durante os jogos da Copa do Mundo 2022. A declaração foi dada durante encontro com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

O petista pediu que os brasileiros não devem ter vergonha da camisa verde e amarela, pois ela não representa um político ou partido, mas o País. "O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam este país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde amarela, só que a minha vai ter o número 13", disse Lula.

A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde e amarela. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13.

A primeira partida da Seleção Brasileira é contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília). O jogo acontece no estádio Lusail, que tem capacidade para receber até 80 mil torcedores.