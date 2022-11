Zambelli diz à PGR que não foi ilegal sacar arma e perseguir jornalista

A Procuradoria-Geral da República tomou depoimento nesta quarta-feira, 16, da deputada federal Carla Zambelli no bojo da apuração sobre o episódio em que a Parlamentar sacou uma pistola e perseguiu o jornalista Luan Araújo, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial. A oitiva foi solicitada pelo próprio Ministério Público Federal e autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) foi filmada sacando uma arma e apontando para um homem durante este sábado, 29, em São Paulo.



Aliada de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, Zambelli foi ouvida por videoconferência. Em nota, a assessoria da deputada disse que ela "esclareceu o contexto" em que sacou sua arma, sustentando que sua conduta "‘não se revestiu de nenhuma ilegalidade". A parlamentar se diz vítima de violência política. A assessoria ainda destaca que Zambelli tem ‘porte federal’ e que a deputada se voluntariou para fazer exame de pólvora, com resultado negativo.

"A defesa da deputada esclarece que não existe nenhuma ação penal em andamento, tratando-se tão somente de um procedimento de apuração preliminar, a qual acredita conduzirá ao arquivamento do caso", registra ainda a nota da equipe de Zambelli.

No despacho que determinou a oitiva da deputada, Gilmar defendeu uma investigação do caso com um "ritmo adequado" devido à relevância do episódio. O ministro citou possíveis crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo e "infrações penais contra a liberdade pessoal, a honra ou a vida dos envolvidos".

