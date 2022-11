PRF informa que seis rodovias federais estão bloqueadas

Todos os bloqueios são no estado de Rondônia. No boletim divulgado, a PRF não especifica a motivação; no entanto as interdições ocorrem na esteira de atos golpistas pós-eleição presidencial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que pelo menos seis pontos de rodovias federais estão bloqueados na manhã desta sexta-feira, 18. Todos os bloqueios registrados são no estado de Rondônia. No boletim divulgado, a PRF não especifica a motivação dos bloqueios; no entanto eles ocorrem na esteira de atos golpistas pós-eleição presidencial.

A PRF informou ainda que há um ponto de interdição parcial em rodovias federais, mas não divulgou em que local o bloqueio parcial acontece. A instituição contabiliza ainda 1.156 “manifestações desfeitas” em rodovias federais. Os dados são da Diretoria de Operações da PRF

Na última quarta-feira, 16, o comando da corporação informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ocorriam 66 manifestações em rodovias federais, mas sem bloqueios. Segundo a corporação, as manifestações estavam localizadas às margens das vias.

O relatório enviado ao STF foi anexado ao processo no qual o ministro Alexandre de Moraes determinou, no dia seguinte ao fim do segundo das eleições, o total desbloqueio das rodovias que registraram paralisações.

