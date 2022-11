MST invade duas fazendas no interior da Bahia

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu duas fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia, durante o final de semana. Informações sobre a invasão foram divulgadas no site oficial do movimento, no dia 14 de novembro.

Segundo o Coletivo de Comunicação do MST na Bahia, cerca de 100 famílias ocuparam a Fazenda Gentil, no município de Maracás durante o sábado, 12, e 150 famílias ocuparam a Fazenda Redenção, localizadas entre os municípios de Planaltino e Irajuba, no domingo, 13.

As terras seriam destinadas à monocultura do eucalipto e foram abandonadas pela empresa Ferbasa, que faliu. De acordo com o MST, as famílias que invadiram as fazendas viviam nas periferias das cidades e estavam “passando dificuldades”. “Os agricultores já se organizam para a produção de alimentos e construção dos barracos para moradia”.

A empresa confirmou a invasão de uma de suas propriedades rurais. A área é correspondente a aproximadamente 5 de um total de 580 hectares. De acordo com a nota da Ferbasa, as atividades da companhia permanecem inalteradas, sem qualquer prejuízo identificado.

O movimento já havia avisado que as ocupações de terras seriam retomadas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Cerca de 1.968 invasões de fazendas foram contabilizadas durante os governos petistas. No governo do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), apenas 24. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, impõem restrições à reintegração de posse, que beneficia os sem-terra.

Com isso, os tribunais terão de instalar comissões de conflitos agrários com a presença do Ministério Público e das defensorias públicas.

Estas comissões deverão realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação. Além disso, as comunidades afetadas devem ser ouvidas previamente e fica proibido em qualquer situação a separação de integrantes de uma mesma família.



