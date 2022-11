Dono da Paraná Pesquisas diz que vai processar Janones por acusação no Twitter

O dirigente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, disse nesta sexta-feira, 18, que irá entrar na Justiça em desfavor do deputado federal André Janones (Avante-MG). Isto porque o parlamentar publicou em seu Twitter que a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo de Jair Bolsonaro (PL) pagou R$ 13 milhões a empresa que realizou pesquisas de opinião durante o ciclo eleitoral.

"Existe uma quadrilha na Secom que irriga todos os ministérios com muito dinheiro para manter um projeto de poder. Irão pra cadeia com Bolsonaro", escreveu Janones em sua conta oficial no Twitter.

Por sua vez, em entrevista concedida à Veja, Hidalgo descreveu a acusação como "grave e irresponsável" e revelou que já havia entrado com uma representação contra Janones nas varas criminal e civil.

Ele explicou que o parlamentar pode ter se confundido ao somar dois pregões realizados pelo governo federal com valores distintos, mas para atividades semelhantes. Um dos processos licitatórios foi vencido pela Paraná Pesquisas, com valor de R$ 1.624.600 para realizar pesquisas qualitativas.

O documento obtido pela reportagem também mostra que o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem venceu, no mesmo pregão, a concorrência para executar levantamentos qualitativos com proposta de R$ 11,9 milhões. Hidalgo acredita que Janones somou os valores de forma equivocada e pede provas.

"O Janones só pode ter somado os dois valores sem conferir, porque foi um processo extremamente transparente. Gostaria que ele apresentasse as provas", afirmou.

Ainda conforme o Instituto, a Paraná Pesquisas não realizou a atividade porque o pregão virou motivo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU), ocasionando na suspensão do acordo, e quando foi liberado houve impedimento devido legislação eleitoral, após solicitação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).