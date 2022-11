Quem é o dono de jatinho que deu carona a Lula para a COP 27, no Egito

O empresário que deu carona em seu avião ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Egito é José Seripieri Filho. Ele tem 54 anos e é conhecido por Júnior. Já firmou acordo de delação com o Ministério Público em 2020 e confessou crime eleitoral de caixa dois envolvendo a campanha do senador José Serra (PSDB).

Ele ficou preso por três dias em julho de 2020 devido à Operação Paralelo 23, que apurou pagamentos para a campanha do tucano para o Senado em 2014.

Seripieri Filho se tornou réu acusado de corrupção, lavagem e caixa dois na Justiça Eleitoral de São Paulo. A investigação ocorreu na esfera de um conjunto de inquéritos chamado de “Lava Jato Eleitoral”.

No final de 2020, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou acordo de colaboração de Seripieri firmado com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O compromisso previa o pagamento de R$ 200 milhões pelo empresário como ressarcimento aos cofres públicos. Os termos do acordo, assim como detalhes dos depoimentos, permanecem sigilosos até hoje.

No papel de delator colaborador, Júnior aceitou realizar o pagamento para ressarcir os cofres públicos. Como se trata de processo que corre em sigilo de Justiça, não são conhecidos os detalhes da delação do empresário ao MP.

O empresário é atuante no ramo da corretagem de planos de saúde. Seripieri ficou conhecido durante muitos anos como “Júnior da Qualicorp”, empresa da qual não faz mais parte do quadro de sócios há vários anos.

Ele conseguiu, durante governos petistas, aprovar algumas normas que deixaram mais flexível a venda de planos coletivos de saúde para associados de sindicatos e associações de trabalhadores. Tendo conseguido muito lucro, se tornou amigo de Lula e de outros políticos.

Durante determinado período, o empresário tinha uma foto presidencial de Lula fixadA na parede do seu escritório, mas quando Lula foi preso devido à operação Lava Jato, o retrato foi retirado.

Mas Seripieri Filho retomou sua amizade com o petista. Tanto é que o levou para o Egito. Antes disso, ele também esteve entre os mais de 200 convidados no casamento de Lula com Janja, em maio deste ano.

