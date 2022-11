Bia Kicis diz que sumiço de Bolsonaro se deve a problema de saúde: "Não abandonou o povo"

Uma das principais apoiadores do presidente, Kicis disse que ele está se recuperando

A deputada federal reeleita Bia Kicis (PL) afirmou, em entrevista à Jovem Pan, na manhã desta quarta-feira, 16, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está sumido devido a um problema de saúde. Segundo ela, ele “não abandonou” o povo.

“Muitas pessoas não sabem, mas ele está com um pequeno problema de saúde e precisa se recuperar. É normal diante de tantos ataques. Como é que uma pessoa aguenta tanto?”, respondeu a respeito do sumiço do presidente.

Conforme levantamento feito pelo O POVO, desde que perdeu as eleições, no dia 30 de outubro, Bolsonaro ficou sete dias sem compromissos oficiais, segundo sua agenda no site da Presidência da República.

Nos oito dias em que teve compromissos oficiais, Bolsonaro totalizou cerca de 15 horas e 30 minutos de trabalho, o que equivale a em torno de 1 hora e 56 minutos por dia.

Durante os dias em que Bolsonaro teve compromisso, dois deles (31 de outubro e 3 de novembro) só duraram 30 minutos. O maior período de tempo em que o presidente teve compromissos oficiais foi 6 horas, no dia 11 de novembro.

Ela prossegue justificando que o mandatário está “mais recolhido” porque está cuidando desse problema. “Mas ele não abandonou o povo, não. Tanto é que ele tem estado reunido com algumas pessoas e está acompanhando o que está acontecendo”.

Kicis, no entanto, não deu detalhes sobre que problema de saúde estaria ocasionando o recolhimento de Bolsonaro. Algumas informações preliminares seria de que o presidente estaria com um processo infeccioso na perna esquerda.

A suspeita até então é que seria erisipela, um processo infeccioso que pode causar feridas na região afetada. Condição pela qual Bolsonaro está.

Nesta quarta, o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que Bolsonaro estaria realmente com erisipela e, por conta das feridas, estaria impossibilitado de vestir calça, o que estava motivando sua presença fixa no Palácio da Alvorada.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”. afirmou o vice-presidente ao jornal O Globo.



