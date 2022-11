Seguranças de shopping discutem com bolsonaristas sobre bandeira do Brasil e vídeo viraliza

Três pessoas discutem com seguranças em shopping de luxo em SP por conta de bandeira do Brasil. Apoiadores de Bolsonaro pedem boicote do estabelecimento

Um vídeo em que três pessoas discutem com seguranças no Shopping JK Iguatemi, na Zona Sul da cidade de São Paulo, tem sido compartilhado nas redes sociais. O motivo da discussão é a forma como uma das mulheres está vestida: com uma blusa amarela com “Brasil” escrito nela e uma bandeira do Brasil amarrada em volta de seu pescoço, como uma capa.

Os seguranças do shopping de luxo da cidade paulista responderam a uma das mulheres que a bandeira seria a irregularidade cometida pelos militantes.

“Essa camiseta eu posso vestir?”, perguntou a mulher segurando uma camisa da seleção brasileira. O segurança respondeu: “Pode, à vontade”.

Uma das mulheres volta a questionar: “Então qual a diferença dessa camisa para essa roupa?”. “A bandeira, a bandeira”, responde o segurança.

Um dos homens assistindo a discussão interfere e diz que se ele quisesse, sairia “pelado com a bandeira do Brasil”.

O funcionário do shopping responde: “O senhor pode sair lá fora, aqui no empreendimento [shopping] o senhor não pode”.

A administração do estabelecimento afirmou que “não houve tratamento desrespeitoso ou discriminatório referente ao relato do último dia 12/11 e esclarece que, de fato, não se configurou uma manifestação contrária ao código de conduta do empreendimento”.

O incidente aconteceu no último sábado, 12, porém o vídeo começou a viralizar nesta segunda-feira, 14, e os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), pedem boicote ao shopping.

Vídeo: seguranças discutem com bolsonaristas sobre bandeira do Brasil

BOICOTE AO SHOPPING JK IGUATEMI DE SÃO PAULO.

Não permite que os clientes entrem com a bandeira do Brasil. #Boicote...vamos boicotar!

Compartilhem ao máximo! pic.twitter.com/xtvHyNRTu7 — (@ErikaMo09331313) November 13, 2022

