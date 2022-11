Bolsonarista que defendeu separação do Nordeste tem R$ 480 milhões em contratos com o governo

O prefeito da cidade de Betim (MG), Vittorio Medioli, assinou contratos com o governo Jair Bolsonaro (PL) que somam R$ 480 milhões. O político é sócio da concessionária Deva Veículos, além de dono do grupo Sada, formado por mais de 30 empresas de diferentes ramos.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, desde o início do mandato do atual presidente, o empresário teria recebido R$ 230 milhões referentes a pagamentos de contratos federais.

Parte do valor reservado no Orçamento para o repasse à concessionária - equivalente a R$ 123 milhões - vem das emendas do relator.

Só as emendas individuais do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) renderam R$ 7,9 milhões à Deva. Lira foi o parlamentar que mais direcionou emendas de contrato com a empresa.

A concessionária também recebeu pagamentos de licitações para entrega de caminhões à Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco).

Em 2021, a empresa ganhou licitações com a estatal que chegaram a R$ 354 milhões. Em 2020, o valor foi R$ 98 milhões e, em 2019, cerca de R$ 15 milhões.

As licitações foram ganhas por meio de pregão eletrônico. No ano passado, a concessionária venceu 34 lotes de pregões, apesar da baixa competitividade.

Em alguns deles, a Deva não deu desconto ou ofereceu um desconto menor que 1% em relação ao preço referido pelas licitações.



Após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Medioli publicou um artigo no jornal O Tempo, do qual é dono, em que defende a separação da região Nordeste do resto do Brasil.

O político, que é italiano naturalizado brasileiro em 1981, afirmou que a região “impôs ao resto do país a condução do país nos próximos quatro anos”, além de considerar que o pleito provou a existência de “dois Brasis”.

“Com o fim das eleições, temos, então, dois Brasis. Um que produz mais e arrecada impostos, e outro, paradoxalmente mais carente, que vive das transferências. Dessa forma, a divisão territorial, por meio de um 'divórcio consensual', está com suas sementes se espalhando”, escreveu.

Após a repercussão, Medioli se retratou com a publicação de outro artigo, em que negou a intenção de ser preconceituoso e condenou qualquer possibilidade de separações.

