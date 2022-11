"Agressão não encontra abrigo na Constituição", diz Gilmar Mendes após ataques

Ministros do STF participam de conferência nos Estados Unidos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), discursou em evento após os ataques promovidos pelos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em Nova York, e considerou os recentes protestos antidemocráticos como lamentáveis.

“O meio político reconheceu imediatamente o resultado das eleições. Protestos e demonstração de inconformismo são normais. Agressão não encontra abrigo na Constituição, muito menos a defesa da ditadura. Isso é lamentável”, afirmou.

O ministro também abordou a resistência de parte da população em aceitar o resultado das eleições e os questionamentos sobre a credibilidade do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“É preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de três pinos”, acrescentou.

O ex-presidente Michel Temer (MDB), que também participa do evento e foi alvo dos ataques, considerou o acontecimento como radical.

“A polarização é útil e significa o embate de ideias. A radicalização importa na violência, muitas vezes física e verbal, como temos assistido em todos os momentos e, lamentavelmente, também nesse instante aqui em Nova York”, disse.

Neste domingo, 13, bolsonaristas realizaram manifestações contra os ministros, que estão nos Estados Unidos para participar de um evento da Lide.

Os manifestantes se reuniram em frente ao hotel onde os magistrados estão hospedados e direcionaram xingamentos aos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e ao ex-presidente Michel Temer.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, teve de ser escoltado, na noite deste domingo, 14, ao deixar um restaurante. Ele foi hostilizado por manifestantes bolsonaristas em Nova York, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/FbdJUHCqCF — Jogo Político (@jogopolitico) November 14, 2022

No mesmo dia, o ministro Luis Roberto Barroso também foi abordado por uma bolsonarista enquanto caminhava pela Times Square. A mulher o perseguiu e proferiu provocações em tom de ameaça.

O Lide Brazil Conference ocorre nesta segunda-feira, 14, e terça-feira, 15, no Harvard Club of New York.

Além de ministros do STF, também estão confirmadas as presenças de Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Isaac Sidney, presidente da Febraban.



