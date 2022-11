Portaria confirma nomeação de Lara Resende, Barbosa e Persio Arida para transição

O vice-presidente eleito da República, Geraldo Alckmin, coordenador do Gabinete de Transição, oficializou a nomeação dos economistas André Lara Resende, Guilherme Santos Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida para a Coordenação do Grupo Técnico de Economia do Gabinete de Transição Governamental. Os nomes estão publicados em edição extra do Diário Oficial da União da sexta-feira, 11.

Também foram nomeados para a Coordenação do Grupo Técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão da Transição: Antônio Carlos Lacerda, Enio Verri, Esther Dweck e o ex-ministro Guido Mantega.

A mesma edição do DOU traz a nomeação dos integrantes da coordenação do Grupo Técnico de Comunicação da Transição, confirmando o nome do ex-ministro Paulo Bernardo Silva, de Alessandra Orofino, Cézar Santos Alvarez, Jorge Bittar e Helena Martins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o Grupo Técnico de Direitos Humanos, foram nomeados Janaina Oliveira, Luiz Alberto Silva dos Santos, Maria do Rosário Nunes, Margarida Quadros, Maria Vitória Benevides, Rubinho Linhares e Sílvio Luiz de Almeida.

Também estão nomeados os integrantes para a coordenação do Grupo Técnico de Mulheres: Anielle Franco, Aparecida Gonçalves, Eleonora Menicucci de Oliveira, Maria Helena Guarezzi, Roberta Eugênio e Roseli Faria.

Segundo as portarias, os grupos técnicos terão coordenação, relator, assessor administrativo e integrantes permanentes ou eventuais convidados pela coordenação.

Tags