Lula defende que combate às mudanças climáticas seja "compromisso do Estado brasileiro"

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que viaja para a cidade de Sharm el-Sheik, no Egito, nesta segunda-feira, 14. O petista vai cumprir agendas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27.

“O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos”, escreveu Lula, nesta manhã, em seu perfil no Twitter. Convidado pelo anfitrião, o presidente egípcio Abdul Fatah Al-Sisi, o petista estará acompanhado da esposa Janja; do ex-ministro de Relações Exteriores Celso Amorim e do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Na COP, Lula deve reforçar compromissos com o desenvolvimento sustentável, contra o desmatamento e ainda a defesa da soberania da Amazônia e dos povos indígenas. Ele cumpre agendas nos dias 16 e 17 e na sexta-feira, 18, viaja para Portugal, a convite do primeiro-ministro António Costa, para reunião com autoridades. Lula deve retornar ao Brasil apenas no próximo final de semana.

Antes de viajar, Lula passou por exames de rotina em um hospital em São Paulo. Segundo o boletim médico, foram detectadas "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe". A leucoplasia é uma lesão branca na mucosa. Segundo a assessoria de Lula, os exames ocorrem rotineiramente a cada semestre.