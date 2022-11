Com Izolda no Egito, presidente do TJ-CE assume Governo por seis dias

Maria Nailde Pinheiro, desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), assumirá o Governo do Estado enquanto Izolda Cela cumpre agenda na COP-27

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), assumirá interinamente o Governo do Estado do Ceará durante o período de seis dias. Ela assume a partir desta segunda-feira, 7, até o dia 12 de novembro. É a primeira vez, na política cearense, que uma mulher passa o poder para outra, mesmo que temporariamente.

Nailde ficará no cargo enquanto Izolda Cela, governadora do Ceará, estiver viajando para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-27, no Egito. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Evandro Leitão (PDT), também está viajando. De acordo com a constituição estadual, o deputado seria o segundo na sucessão do cargo.

O vice-presidente da AL-CE, Fernando Santana (PT), não tem a prerrogativa de assumir o executivo estadual, mesmo se estiver na Presidência no lugar de Evandro. Na linha sucessória, prevista pela Constituição estadual, a sucessão fica do exercício da chefia do Poder Executivo para o presidente da Assembleia Legislativa e, após, o presidente do Tribunal de Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A governadora Izolda Cela viaja na madrugada do dia 7 de novembro e cumpre agenda internacional até o dia 12 de novembro. O secretário do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, Maia Júnior, vai acompanhar a governadora. O desembargador Abelardo Benevides Moraes, vice-presidente do TJCE, estará à frente do Poder Judiciário estadual neste período.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito, também estará na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mas a partir do dia 14.

Sobre o assunto Barroso é obrigado a deixar restaurante em SC após ameaças de bolsonaristas

Já está estabelecida a normalidade', diz Gleisi sobre bloqueios de rodovias

Lula analisa orçamento e afirma que Bolsonaro "quebrou o Brasil"

Gleisi e Mercadante chegam ao CCBB, sede da transição, sem falar com a imprensa

Tags