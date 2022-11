Operação apreende celular do prefeito de Horizonte em investigação da morte de vereador

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu nessa quinta-feira, 3, 15 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva relacionadas as investigações sobre a morte do vereador de Horizonte Franzé do Hospital, ocorrida numa churrascaria em 5 de agosto. Entre os alvos da operação está o prefeito do Município, Nezinho Farias (sem partido), além de vereadores e outros políticos locais.

Foram apreendidos os aparelhos celulares deles. A reportagem tentou entrar em contato com o prefeito por intermédio da secretária — visto que ele teve celular apreendido — mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPD), uma pessoa foi presa em flagrante na operação por posse irregular de munições. Já o suspeito de ter efetuado o crime, Fábio Araújo de Sousa teve prisão preventiva cumprida pelos agentes. Ele já estava preso por outro crime. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Beberibe, Fortaleza e Horizonte.

Franzé foi executado em 5 de agosto numa churrascaria em Horizonte, quando estava com outros parlamentares de oposição. O assassino, apontado pela Polícia como como Fábio Araújo de Sousa, chegou em uma motocicleta e rendeu todos que estavam no local. Ele disparou contra o vereador e fugiu sem levar nada, nem mesmo os aparelhos de celular que estavam sobre a mesa.

A vítima era filiada ao Progressistas e tinha 44 anos. Antes de ser vereador, ele era técnico de laboratório e raio-X na rede hospitalar de Horizonte. Nascido em Fortaleza, o parlamentar deixou um filho e a esposa.

Na residência de um dos alvos, a PC-CE localizou carregadores e munições de uma pistola. Por conta do material, o alvo foi preso em flagrante por posse irregular de munições. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi feito flagrante e arbitrada fiança, conforme previsto em lei. Também durante a operação, a PC-CE cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Fábio Araújo de Sousa (32), suspeito de ser o executor do crime.

Ele já se encontrava preso em uma unidade prisional do Estado. Mais detalhes do trabalho policial não serão divulgados para preservar a investigação em andamento e devido caso correr em segredo de justiça.



