João Gordo diz que votará em Lula "para o Bolsonaro não ganhar de novo"

O vocalista da banda Ratos do Porão, João Gordo, lançou recentemente um novo álbum em que faz críticas ao contexto atual do Brasil, passeando pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), a pandemia de Covid-19 e o que ele chama de "ascensão do fascismo" no país. Intitulado “Necropolítica”, no mais recente trabalho ele reforça sua oposição à atual gestão. João inclusive declara que há faixas que são inspiradas no chefe do Executivo.

Em entrevista ao UOL, o vocalista declarou que a música “Alerta Antifascista” foi fruto da inspiração em Bolsonaro. Na letra da canção, estão presentes versos como “genocida depravado”, “ditador que come gente”, “um perigo eminente”, “mentiroso imoral”, “ser humano decadente” e “especialista em matar”.

Em relação às eleições presidenciais que se aproximam, João contou que irá votar no pré-candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva, para que o atual governo não se prolongue no mandato. “Mas dessa vez vou votar no Lula, para o Bolsonaro não ganhar de novo. Eu voto até no meu cachorro para que esse cara não ganhe, porque senão esse país vai cair em uma obscuridade maior do que já está”, afirmou.

O novo álbum, que reflete sobre a degradação política e social que o Brasil vive nos últimos anos, conta com 10 faixas. É o primeiro disco da banda desde 2014. Por meio de nota, a banda descreve que "necropolítica" é o resultado do “esterco repressivo produzido pelo gado verde-e-amarelo” e destaca ainda que ele poderia ser chamado de Brasil Parte 2, em referência ao álbum de 1989, já que traz “uma ode às mazelas, à decepção e às massas que colaboram de maneira bovina com seu próprio destino de subdesenvolvimento enquanto assistem à decomposição social diante de seus olhos”.



