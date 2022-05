Mourão minimiza bandeiras a favor do AI-5 em manifestações bolsonaristas

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) minimizou nesta segunda-feira (16) a gravidade da presença de bandeiras a favor do Ato Institucional número 5 (AI-5) em manifestações bolsonaristas. "Isso aí já passou", disse o general da reserva a jornalistas no Palácio do Planalto.

Assinado em 1968, o AI-5 é o símbolo do endurecimento da ditadura militar instalada no Brasil naquela época ao permitir, por exemplo, o fim do habeas corpus e o fechamento do Congresso Nacional. Apologias à ditadura militar são consideradas inconstitucionais.

"Cada fase da história do Brasil tem suas características e seus aspectos. Isso aí já passou, né? Quem nasceu em 68 tem quantos anos hoje? 54? Tem gente que sai de foice e martelo, ainda. Cada um com sua loucura", declarou o vice-presidente nesta manhã.

No domingo, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também minimizou a defesa do AI-5 por parte de seus apoiadores. "Um maluco levanta uma faixa lá: AI-5, existe AI-5? Tem que ter pena do cara", afirmou o chefe do Executivo, que é defensor do regime militar.

Mourão ainda evitou comentar nesta segunda suas expectativas em torno do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, nomeado por Bolsonaro em meio à pressão do governo sobre a Petrobras para contenção do aumento dos combustíveis. "Não tenho como te responder, vamos aguardar", limitou-se a dizer o vice-presidente.

