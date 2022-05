Ciro Gomes está recuperado da Covid-19: "Pronto para a batalha!"

Ciro havia informado o teste positivo no último dia 9, com sintomas leves da doença

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT), 64, informou que está recuperado da Covid-19. O pedetista fez o anúncio nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais, onde também compartilhou uma imagem do teste negativo e agradeceu a apoiadores e simpatizantes.

“Depois da parada incômoda, estou outra vez pronto para a batalha! Recuperado da Covid, agradeço a Deus, aos médicos, à minha família e a todos que oraram e mandaram boas vibrações”, escreveu o pré-candidato do PDT em seu perfil no Twitter.

Depois da parada incômoda, estou outra vez pronto para a batalha! Recuperado da COVID, agradeço a Deus, aos médicos, à minha família e a todos que oraram e mandaram boas vibrações. pic.twitter.com/AczsrfDhsq

Ciro havia informado o teste positivo no último dia 9, com sintomas leves da doença, e suspendeu agendas presenciais deste então. Esta foi a segunda vez que ele foi infectado. Na primeira ocasião, em 2020, ele também teve sintomas leves. Ciro já foi imunizado com as três doses da vacina contra a Covid-19.



