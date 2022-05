Presidente do PV Ceará evita opinar sobre Ciro e defende aliança PDT-PT

"Não gosto de dar opinião com relação ao que as outras pessoas dizem não. É responsabilidade delas"

Marcelo Silva, presidente do PV no Ceará, afirmou que defende o seguimento da aliança estadual liderada por PDT e PT "para o bem do Ceará". Para ele, o foco deve ser o enfrentamento ao bolsonarismo representado pela pré-candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) ao Governo do Ceará.

Diferentemente de André Ramos, vice-presidente do PCdoB cearense, Silva não quis emitir opinião sobre entrevista de Ciro Gomes (PDT) que deflagrou momento de tensão na aliança. "Não gosto de dar opinião com relação ao que as outras pessoas dizem não. É responsabilidade delas", ele disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PCdoB e o PV estão federados com o PT. Como determina a legislação eleitoral, as três legendas têm de trabalhar juntas a nível nacional, estadual e municipal por quatro anos. Ou seja, se o PT decide sair da aliança e apresentar candidatura própria ao Palácio da Abolição, as duas legendas teriam de acompanhar.

Ciro Gomes afirmou no último dia 3 que o PT tem ala corrupta "também" no Ceará, que topa ver o PDT enfrentando o partido de Lula na eleição ao governo estadual. No dia seguinte, o diretório estadual do PT aprovou nota cujo mote foi responder Ciro em tom similar, mas indicar que pretende manter o consórcio com o PDT.

Apesar de aliado ao grupo liderado por Ciro e pelo senador Cid Gomes (PDT), Marcelo Silva afirma que a federação com o PT o fará apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. "Nós somos partidários, estamos numa federação. O candidato da federação é o Lula, independente de quem seja os outros candidatos. A gente tem que fazer política com seriedade", afirmou.

Tags