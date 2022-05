Presidente do PCdoB Ceará defende aliança PDT-PT, mas critica Ciro

Para André Ramos, presidente do PCdoB no Ceará, é importante que a aliança estadual que tem PT e PCdoB tenha continuidade, sobretudo em razão do que ele define como "o enfrentamento ao fascismo bolsonarista".

"É legítimo a candidatura do Ciro à Presidência, e particularmente acredito que será importante que ela se consolide para somar no enfrentamento", afirmou o dirigente partidário, que é ex-presidente do Instituto Municipal de Pesquisa, Administração e Recursos Humanos (Imparh).

Mas ponderou: "Porém, a postura de ataque frontal ao Lula e PT nesse momento atrapalha o fortalecimento das trincheiras estaduais necessárias para o enfrentamento do Bolsonaro. Não creio que valha o risco."

A tensão na aliança foi deflagrada após Ciro ter dito em entrevista, no último dia 3, que o PT do Ceará "também" tem um lado corrupto e que topa ver o PDT enfrentando-o na disputa ao governo estadual. O diretório do PT, com isso, aprovou nota de tom áspero contra Ciro, mas apontando para a continuidade da união.

