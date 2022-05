"Não levo petista", diz motorista de Uber ao recusar levar mulher vestida de vermelho

Por meio do chat do aplicativo, o homem afirmou que não levaria a passageira porque ela era petista. A passageira diz que ele tirou "conclusões precipitadas" por ela estar de vermelho

A advogada Amanda Laredo se deparou com uma situação inusitada: um motorista de aplicativo se recusou a transportá-la porque, no entendimento dele, ela era petista. A mulher vestia roupas vermelhas na ocasião. Um print da conversa revela que Amanda avisou ao motorista que ele havia passado do ponto, mas, em contrapartida, ele respondeu: “Não levo petista”.

Reprodução/Twitter (Foto: Print da conversa de Amanda com motorista da Uber.)



O caso aconteceu no último sábado, 7, em Belém e, segundo a advogada, foi o primeiro cancelamento em função deste motivo específico em sua experiência com motoristas de aplicativos. "Geralmente são todos muito cordiais e profissionais", falou ela em entrevista ao UOL. "Eu fiz sinal e ele nem baixou o vidro, só passou direto", disse ela.

Amanda, então, pediu ao motorista que cancelasse a corrida. Mais tarde, a mulher fez reclamação no aplicativo, e a resposta que teve foi que, para ser motorista na plataforma, é necessário "manter um alto nível de profissionalismo".

Em nota, a Uber afirmou que os motoristas parceiros têm direito de ter o seu próprio posicionamento político, contudo, não admite que uma pessoa não seja atendida em razão do "credo, raça, nacionalidade, religião, necessidade especial, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, idade ou inclinação política", e que isso caracterizaria violação dos termos de uso e ao código de conduta do aplicativo, o que não é tolerado na parceria.

Sem informar se irá tomar medidas contra o motorista que não atendeu Amanda, a empresa disse ainda que "oferece opções de mobilidade eficientes e acessíveis para todos e tem uma política de tolerância zero a qualquer forma de discriminação em viagens pelo aplicativo".



