Lula manterá tradição e não verá Janja no dia do casamento; petista ficará em hotel

Com a aproximação do dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se casará pela terceira vez, agora com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, alguns detalhes já estão sendo acertados. Um deles faz parte da tradição de que o noivo não pode ver a pretendente no dia do casamento. Lula e Janja irão ficar em locais separados no dia da celebração. O ex-presidente vai para um hotel na zona sul de São Paulo. Janja, por sua vez, vai permanecer no local onde reside com Lula, na zona oeste da cidade. A troca de alianças deve ocorrer no dia 18 deste mês.

Os convidados que não moram em São Paulo estão recebendo a instrução de se acomodarem no mesmo hotel onde o noivo irá ficar. Janja, noiva de primeira viagem, está preparando uma “surpresa” para a cerimônia, que irá contar ainda com uma dama de honra. O local onde será realizada a cerimônia ainda é um mistério. Estima-se que o número de convidados gire em torno de 100 a 150 pessoas, entre figuras políticas e artistas amigos dos noivos, conforme informações do colunista Alberto Bombig, do UOL.

Chico Buarque e Carol Pronner, Gilberto Gil e Flora Gil, e Daniela Mercury e Malu Verçosa são alguns artistas que já estão convidados para a cerimônia. Do meio político, os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB-SP) - que será vice na chapa de Lula nas eleições de outubro próximo - e Jaques Wagner (PT), o governador Wellington Dias (PI), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o deputado federal Rui Falcão (PT), o ex-deputado Márcio Macedo (PT) e o ex-ministro Gilberto Carvalho (PT). Da ala jurídica, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, também deve comparecer ao evento.

Embora este seja um ano eleitoral, Lula e Janja não querem que a celebração vire um evento político. Para tanto, o número de políticos que serão convidados será bem reduzido, para que a lista de convites do casório seja composta majoritariamente por amigos e familiares.



