Psol aprova aliança com Lula já no 1º turno, com apoio de cearenses

O Psol aprovou no começo da tarde deste sábado, 30, em conferência eleitoral em São Paulo, o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República. O Psol foi criado de uma dissidência à esquerda do PT, em 2005. Será a primeira vez que os partidos estarão aliados numa disputa nacional.

A posição teve apoio de líderes do Psol cearense, como a pré-candidata a governadora Adelita Monteiro. O partido não irá se aliar ao PT no Ceará, mas, como os petistas devem estar ao lado do PDT de Ciro Gomes, Adelita quer ser palanque de Lula no Estado.

Sobre o assunto Lula diz que vai "abrasileirar" o preço de combustíveis se for eleito

'Foi difícil dizer não ao Brasil', diz Luiza Trajano, ao descartar candidatura mais uma vez

Capitão Wagner diz, em Sobral, que eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aliança teve entre os articuladores o candidato a presidente pelo partido em 2018, Guilherme Boulos, que desistiu em março de concorrer ao governo de São Paulo para apoiar a candidatura de Fernando Haddad (PT). Boulos concorrerá a para deputado federal neste ano e Lula confirmou que o apoiará a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Uma condição para o acordo foi compromisso assumido pelo PT em abril com a revogação da reforma trabalhista e do Teto de Gastos.

O Psol formou federação partidária com a Rede Sustentabilidade. Os partidos acertaram que os filiados de ambas as legendas estarão liberados para apoiar candidatos diferentes a presidente.

Há parte do Psol que tentou barrar a federação com a Rede e a aliança com o PT e divulgou carta com críticas a Lula. "Iludem-se redondamente os que acalentam a esperança de que Lula possa revogar os ataques recentes do capital contra o trabalho", diz o texto, que defende a candidatura do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ao Planalto.

Com Agência Estado