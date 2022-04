Ceará: às vésperas de se casar, jovem morre eletrocutado em Ibaretama

Um jovem de 18 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em Ibaretama, a 141 km de Fortaleza. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 11, na comunidade Lagoinha, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Rian Rodrigues de Souza Silva foi eletrocutado ao tentar conectar uma extensão elétrica numa tomada.

Após o acidente, o jovem foi socorrido para uma unidade de saúde do município, mas já teria chegado ao local sem sinais vitais. Rian havia marcado casamento civil para a próxima quinta-feira, 14, e, no domingo, 17, selaria matrimônio religioso. A morte do jovem causou uma onda de comoção entre os moradores da pequena cidade do Sertão de Quixeramobim, com cerca de 13 mil habitantes.

A Prefeitura de Ibaretama manifestou pesar aos familiares de Rian, por meio de nota divulgada nas redes sociais, e lembrou o período em que ele cursou o ensino fundamental em uma escola da rede municipal. "Um pouco tímido, quase nem falava em sala de aula, mas era de uma atenção e inteligência que deixava os professores orgulhosos", diz um trecho do comunicado. "Aos amigos e familiares, o nosso abraço fraterno e o desejo de que encontrem na fé, a fortaleza para enfrentar os próximos momentos", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Ibaretama (@prefeituradeibaretamaoficial)

De acordo com a PC-CE, as circunstâncias da morte do jovem estão sendo apuradas pela Delegacia Regional de Quixadá (DRPC), que realiza diligências para esclarecer o fato.

