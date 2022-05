Lula diz que Zelensky é "tão responsável quanto Putin" pela guerra na Ucrânia

A entrevista como petista já aparece como a mais lida no site da "Time" dentre as matérias veiculadas recentemente

A entrevista concedida pelo ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à revista norte-americana Time já gera discussão no campo político. O petista comentou o cenário da guerra na Ucrânia, que já perdura há mais de dois meses, e afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "quis a guerra" com a Rússia de Vladimir Putin.

Embora tenha afirmado que não conhece Zelensky, Lula afirmou que o líder ucraniano é "tão responsável quanto Putin" porque em um conflito não existe apenas um culpado. “Esse cara é tão responsável quanto o Putin (...) porque numa guerra não tem apenas um culpado (...) O presidente da Ucrânia poderia ter dito: ‘Olha, vamos deixar para discutir esse negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais”, declarou o petista.

Lula disse ainda que foi um erro Putin invadir a Ucrânia, mas criticou a postura do Zelensky durante o conflito. "Ele quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava no México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. Estão estimulando o ódio contra o Putin. Não vai resolver! É preciso estimular um acordo". disse.

A entrevista já aparece como a mais lida no site da Time e também trata o ex-presidente brasileiro como “o mais popular da história” e que está em busca do retorno ao poder. Além disso, versa sobre questões relacionadas a condenação e prisão de Lula no âmbito da Operação Lava Jato.



