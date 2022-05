Eduardo Bolsonaro ironiza Lula na capa da 'Time' e chama o petista de 'bandido'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, fez uma publicação na manhã desta quarta-feira (4) no Twitter para comentar a capa da revista norte-americana Time desta semana. A publicação estampa foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhada da chamada "O segundo ato de Lula: o líder mais popular do Brasil busca o retorno à Presidência". "Como fazer a sua revista perder a credibilidade: retrate o maior bandido de um país como a sua esperança", escreveu Eduardo Bolsonaro.



Como fazer a sua revista perder a credibilidade: retrate o maior bandido de um país como a sua esperança.@TIME pic.twitter.com/sOZMVQQOVb — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 4, 2022

A foto do petista na revista é seguida da frase "O Segundo Ato de Lula: o líder mais popular do Brasil busca voltar à Presidência". A capa convida os eleitores para uma entrevista com Lula, na qual o ex-presidente fala sobre o tempo em que passou na prisão, a guerra na Ucrânia, a política norte-americana e seus planos para o Brasil caso seja eleito.

Na entrevista, o petista diz ter clareza de que pode resolver os problemas do Brasil. "Eu tenho a certeza de que esses problemas só serão resolvidos quando os pobres estiverem participando da economia (..)", disse.

Lula afirma, ainda, nunca ter desistido da política. "A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça", declarou à revista.O lançamento oficial da pré-candidatura de Lula, juntamente com o pré-candidato a vice Gerado Alckmin (PSB), está marcado para este sábado (7). Até o momento, o petista lidera nas pesquisas de intenções de voto ao Planalto.

