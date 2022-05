Lula é capa da revista americana Time: "Retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na capa da revista norte-americana Time em maio. O petista concedeu entrevista ao veículo estrangeiro. Ao lado da imagem do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto em 2022 lê-se a seguinte descrição: “O segundo ato de Lula. Líder brasileiro mais popular busca retorno à presidência”.

No site da revista, a entrevista com Lula já está disponível e aparece como a publicação mais lida entre as matérias recentemente veiculadas. Nas redes sociais a Time divulgou a peça com a seguinte legenda: “Presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação”.

Lula disse que não desistiu da política, embora revele que cogitou não se candidatar a um novo mandato em determinada ocasião. "Nunca desisti da política. A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça. Porque o problema não é a política simplesmente, o problema é a causa que te leva à política", afirmou à revista.

A pré-candidatura do petista à Presidência está prevista para ser lançada no próximo sábado, 7 de maio. Ele continua liderando as principais pesquisas de intenção de voto e é seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que figura na segunda colocação.