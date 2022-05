Capitão Wagner presta solidariedade a Luizianne após críticas de Ciro

O deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato a governador, manifestou solidariedade à deputada federal Luizianne Lins (PT), após as críticas de Ciro Gomes (PDT).

"Mais uma vez me solidarizo com Luizianne Lins pelas injustas, machistas e preconceituosas agressões sofridas no dia de hoje. Agressões que partem daquele que não respeita professor(a), médico(a), estudante, policial e nem respeita a mãe de eleitor."

Após falar que há um lado corrupto do PT no Ceará, Ciro se referiu a Luizianne. "Dona Luizianne, já na eleição passada, se omitiu no enfrentamento do Capitão porque está lá entranhada com ele."

Disse ainda: "Qual é o defeito, por exemplo, do Roberto Cláudio? Porque ele pegou todas as escolas de Fortaleza nomeadas por vereador, três anos de greve. E consertou a escola de Fortaleza, que era a pior avaliação do Ceará". Roberto Cláudio sucedeu Luizianne na Prefeitura.

"Todo posto de saúde de Fortaleza, por essa gente aí, esse lado corrupto do PT, era nomeado por cabo eleitoral e por vereador".

