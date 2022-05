CPI do Motim ouve quatro depoimentos nesta terça

Todas as oitivas atendem ao requerimento do deputado estadual Soldado Noélio (UB).

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Motim, que investiga o possível financiamento das associações ligadas a policiais e bombeiros militares na paralisação de policiais militares do Ceará em 2020, ouve nesta terça-feira, 26, quatro depoimentos. Todas as oitivas atendem ao requerimento do deputado estadual Soldado Noélio (UB).



Os parlamentares da comissão devem escutar os presidentes da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Assof), Homero Catunda, da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (ABSS), tenente Antônio Nicomedes Santabaia Nogueira, da Associação dos Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Aspramece), Pedro Queiroz Silva, além do 2º sargento da PMCE, Emerson Carlos Vieira de Araújo.

Na última semana, a CPI chegou à quarta semana de depoimentos na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Até agora, foram ouvidos cinco depoentes, todos ligados a associações de policiais militares. O último a ser ouvido foi o presidente da Associação das Praças no Estado do Ceará (Aspra) Sargento Eliziano.



