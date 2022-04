Posse de advogados para cargo de desembargador do TJ acontece nesta quinta

Os novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), André Luiz de Souza Costa e Everardo Lucena Segundo, tomam posse nesta quinta-feira, 28, a partir de 16 horas, na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec). Os dois foram os mais votados nas duas listas tríplices pelo Tribunal de Justiça e tiveram o nome escolhido pelo ex-governador Camilo Santana (PT). As vagas correspondem ao quinto constitucional, entre membros da advocacia.



Obedecendo sorteio realizado durante sessão do TJ, André Costa atuará na 3ª Câmara de Direito Privado, enquanto Everardo Lucena integrará a 4ª Câmara de Direito Privado. Os futuros magistrados se reuniram, no dia 31 de março, com a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do TJCE.

Além de terem sido os mais votados no TJCE, os magistrados foram os mais votados na diretoria do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) na formação das listas sêxtuplas.



Nas últimas semanas, 9 novos desembargadores foram escolhidos para o TJCE, sete da magistratura e duas da advocacia. O incremento atende a projeto de lei proposto pelo TJ-CE e aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) no ano passado.

Entre os membros da magistratura, foram escolhidas por critério de merecimento Rosilene Ferreira Facundo, Jane Ruth Maia de Queiroga, Sílvia Soares de Sá Nóbrega e Andréa Mendes Bezerra Delfino. Por antiguidade, foram escolhidos os juízes Carlos Augusto Gomes Correia, José Evandro Nogueira Lima Filho e Maria Ilna Lima de Castro.

A governadora Izolda Cela (PT) escolherá o próximo desembargador para o TJCE. O Conselho Superior do Ministério Público Estadual se reunirá para fechar uma lista sêxtupla, dentro do chamado quinto constitucional. Essa lista irá para o TJCE, que escolherá três nomes a serem encaminhados para a governadora, que definirá entre eles quem ocupará a vaga aberta com a aposentadoria da desembargadora Vera Lúcia Corrêa.

No último sábado, o MPCE divulgou os nomes dos 24 deferidos para concorrer à formação da lista sêxtupla.



