24 membros do Ministério Público concorrem a vaga de desembargador no Ceará; veja lista

A Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgou, neste sábado, 23, os nomes dos deferidos para concorrer à formação da sêxtupla de integrantes do órgão para o preenchimento de vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) a ser preenchida pelo critério do quinto constitucional. Inscreveram-se 24 membros do Ministério Público. O prazo para apresentar candidatura aconteceu entre os dias 13 e 22 de abril deste ano.



Agora, o Conselho Superior do Ministério Público Estadual deve se reunir nos próximos dias para fechar uma lista sêxtupla, a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Dos seis indicados pelo MPCE, o TJCE escolherá três. A lista tríplice seguirá para a governadora Izolda Cela (PDT), que escolherá quem ocupará a vaga aberta com a aposentadoria da desembargadora Vera Lúcia Corrêa.

Quinto constitucional é o dispositivo jurídico que confere 20% (1/5) dos assentos existentes nos tribunais aos advogados e membros do Ministério Público. É previsto na Constituição Federal, no artigo 94. Segundo o texto constitucional, os integrantes do Ministério Público precisam ter, no mínimo, dez anos de carreira, e os advogados, mais de dez anos de exercício profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada.

Veja a relação candidatos inscritos:



01 JOSEANA FRANÇA PINTO

02 FRANCISCO ANDRÉ KARBAGE NOGUEIRA



03 ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES



04 AGOSTINHO OLIVER RAMOS TELES



05 GRECIANNY CARVALHO CORDEIRO



06 LEO CHARLES HENRI BOSSARD II

07 MARIA DO SOCORRO BRITO GUIMARÃES



08 RICARDO DE LIMA ROCHA



09 MARIA MAGNÓLIA BARBOSA DA SILVA



10 IONILTON PEREIRA DO VALE

11 PLÁCIDO BARROSO RIOS



12 MARIA NEVES FEITOSA CAMPOS



13 VANJA FONTENELE PONTES



14 ALEXANDRE PINTO MOREIRA



15 IVANA MARIA MEDEIROS BARROS LEAL



16 MIGUEL ÂNGELO DE CARVALHO PINHEIRO



17 ALICE IRACEMA MELO ARAGÃO



18 ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO

19 NÁDIA COSTA MAIA PGA



20 FRANCISCO OSIETE CAVAVANTE FILHO



21 ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO COSTA



22 RAIMUNDO NONATO CUNHA PGA



23 LUCIANO TONET



24 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

