Partido do Capitão Wagner escolhe Sobral, terra dos Ferreira Gomes, para iniciar encontros

O União Brasil, partido comandado no Ceará pelo deputado federal Capitão Wagner, realiza na sexta-feira, 30, em Sobral, o 1º encontro regional. O evento ocorrerá no reduto político dos Ferreira Gomes, maiores adversários de Wagner. O encontro será às 9 horas, no auditório da Uninta.

Deverão participar, além de Wagner, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

A Uninta, onde o evento ocorre, pertence ao deputado federal Moses Rodrigues e ao pai dele, empresário Oscar Rodrigues, opositores dos Ferreira Gomes em Sobral.

