Ciro: Lula quer perdoar aliados e por isso não critica indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ainda não ter se pronunciado sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Em publicação nas redes sociais, o pedetista disse que o ex-presidente pode ter intenção de usar o mesmo instrumento para beneficiar aliados.

“O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões. Ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito, e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições", escreveu Ciro. "Segundo, pretender usar, se eleito, do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade", prosseguiu.

O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões. Ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito, e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 23, 2022

Na mesma publicação, o pedetisita citou "falta de solidariedade" de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) — "a quem tanto deve", conforme salientou — e comparou pontos em comum entre o ex-presidente e Bolsonaro. “Lula e Bolsonaro: tão diferentes, tão iguais".

Na última quinta-feira, 21, Bolsonaro concedeu perdão presidencial ao deputado Daniel Silveira e anulou a pena definida pelo STF um dia antes. O parlamentar foi acusado de proferir declarações contra os ministros da Corte. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado. No entanto, o Daniel não será preso ainda, pois cabe recurso ao Supremo.

Na sexta-feira, 22, diversos partidos, entre eles o PT, apresentaram ao STF um pedido para anular o indulto concedido pelo presidente. Além do PT, os partidos Rede Sustentabilidade, PDT, e Cidadania também ingressaram com ações judiciais no STF e no Legislativo.

Sobre o assunto Supremo deve dar resposta ao indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira quando julgar ações

Posição de Mendonça fez Bolsonaro definir perdão para Daniel Silveira

Caso Silveira expõe declínio do PTB; trabalhismo clássico se tornou nanico

Ao repercutir nas redes sociais, a publicação de Ciro recebeu elogio de apoiadores e críticas de petistas. Neste domingo, 24, Ciro voltou ao assunto. No Twitter, o pedetista afirmou que uma "seita dos fanáticos lulistas entrou em polvorosa" após ele "questionar a divindade que eles cultuam". "Mas o pensamento acrítico e inculto deles só fez inundar as redes de chavões, deturpações, mentiras e equívocos", destacou.



"Como sempre, não foram ao cerne da minha pergunta: por que Lula não se manifestou sobre o decreto insano de Bolsonaro? Comodismo, soberba, covardia, conivência? Ou má intenção de usar, se eleito, o mesmo expediente?", indagou Ciro.



Como sempre, não foram ao cerne da minha pergunta: por que Lula não se manifestou sobre o decreto insano de Bolsonaro? Comodismo, soberba, covardia, conivência? Ou má intenção de usar, se eleito, o mesmo expediente? — Ciro Gomes (@cirogomes) April 24, 2022

O ex-ministro aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos para Presidência da República, ficando bastante atrás de Lula e Bolsonaro. Dados da pesquisa Ipespe, desta sexta-feira, 23, revelam que o pedetista aparece com 8%.

Desde o dia em que Bolsonaro decretou o perdão ao deputado aliado, Lula realizou diversas publicações nas redes sociais, incluindo o Twitter e disparos de mensagens Telegram e WhatsApp. No entanto, não tratou do indulto a Daniel Silveira. Petistas afirmam que o PT já se manifestou sobre a polêmica.

Sobre o assunto Bicheiros têm sentença anulada às vésperas de desfiles e saem à frente de escolas de samba

Bolsonaro devolve vice-liderança a deputado que xingou Moraes de "lixo"

Tags