Bolsonaro devolve vice-liderança a deputado que xingou Moraes de "lixo"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconduziu o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) à vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. A indicação foi publicada na edição de sexta-feira, 22, do Diário Oficial da União. O parlamentar já tinha exercido a função em 2020, mas deixou o cargo em julho do mesmo ano, depois de atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre junho e julho de 2020, o deputado bolsonarista e pastor evangélico publicou vídeos nas redes sociais em que chama o magistrado de “esgoto do STF”, “tirano”, “lixo”, “cabeça de ovo” e “cabeça de piroca”. “Você é a latrina da sociedade brasileira, não há como se ter respeito por você, você é uma vergonha da justiça brasileira… Canalha”, dizia ele em um dos vídeos.

Em 2021, o juiz o juiz Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara Cível de São Paulo, condenou Otoni a pagar R$ 70 mil a Moraes, depois de o parlamentar ofender o magistrado redes sociais. Em fevereiro deste ano, Guilherme determinou o bloqueio do salário de janeiro, o equivalente a R$ 24,8 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Deputado bolsonarista que xingou Alexandre de Moraes é condenado a pagar R$ 50 mil ao ministro

O retorno do deputado à vice-liderança ocorre logo depois a decisão do presidente da República que conceder um indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB), após ele ser condenado pelo STF em processo relatado por Alexandre de Moraes

Tags