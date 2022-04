Lula: "Fico imaginando que Deus seja petista"

Durante entrevista a uma rádio do Paraná, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que imagina "que Deus seja petista". A fala se deu quando Lula falava da presidente do partido e deputada federal Gleisi Hoffmann, a quem nas palavras dele "é muito madura, muito responsável e muito competente".

Durante entrevista a uma rádio do Paraná, na última terça, 5, o ex-presidente Lula afirmou que imagina "que Deus seja petista". A fala se deu quando Lula falava da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, a quem segundo ele "é muito madura, muito responsável e muito competente". pic.twitter.com/17kYOmwlu2 — Jogo Político (@jogopolitico) April 8, 2022

A entrevista ocorreu na terça-feira, 5. O pré-candidato do PT à presidência da República afirmou ainda acreditar que Gleisi vive um momento político “excepcional” e que a considera como a dirigente partidária “mais qualificada no Brasil de todos os partidos políticos”. “Ela é efetivamente a grande dirigente política desse país. Ela cuida com muito carinho, com muita sabedoria e com muita coragem. Porque não é fácil ser presidente de um partido como o PT. O PT é um partido muito complicado e a Gleisi com muita competência dirige esse partido”, declarou.

Na ocasião, Lula também falou sobre a aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 9PSB), para ocupar o cargo de vice na sua chapa para disputar o Palácio do Planalto nas eleições de outubro próximo. Ao ser questionado sobre qual dos dois teriam mudado, já que em águas passadas eles foram adversários políticos, o petista disse que ambos mudaram e o Brasil também.

“Eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou. E acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre dois partidos democráticos: PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Entre Lula e Serra, entre Dilma e Serra, entre Dilma e Alckmin. Porque você tinha um debate civilizado, você tinha um debate sobre programa de governo, isto é muito importante”, pontuou.

Segundo o petista, ele tem dito para todos que não quer ser candidato apenas do PT, “porque é preciso que eu seja candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país. A fortalecer as instituições para que elas possam garantir o exercício democrático de quem governa esse país. E para que ela possa garantir o exercício democrático de cada ser humano nesse país. Coisa que o atual governo não garante, porque ele efetivamente não gosta de democracia”, justificou.

Lula afirma que ele e Alckmin podem estar juntos numa chapa e faz menção à reunião que ele teve nesta sexta-feira, com o PSB, atual partido de Geraldo Alckmin, onde a sigla iria propor o ex-tucano como vice na chapa de Lula.

A reunião de fato se cumpriu nesta sexta, 8, em São Paulo, onde Geraldo Alckmin foi oficializado como vice de Lula para a disputa presidencial de outubro deste ano. "Tenho certeza que o PT irá aprovar seu nome como candidato a vice. Pessoalmente, quero dizer que já fui adversário de Alckmin, Serra e FHC e nunca nos desrespeitamos, nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada (...) o tratamento sempre foi respeitoso e civilizado dentro daquilo que é democracia", disse Lula na na ocasião.



