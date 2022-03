Lula recebe críticas de bolsonaristas e Moro por uso de relógio importante

Em evento de comemoração do centenário do PCdoB, no último sábado, 26, o petista aparece usando um relógio da marca Piaget, cotado em aproximado de R$ 84 mil

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) ironizaram o fato do ex-presidente Lula (PT) aparecer em uma foto usando um relógio supostamente de luxo da marca Piaget. O registro foi realizado no último sábado, no evento de comemoração do centenário do PCdoB, e compartilhado pela presidente nacional do partido, a deputada Gleisi Hoffmann

Em catálogos sobre o produtor, os relógios da marca Piaget custa cerca de R$ 84 mil. Na imagem, contudo, não é possível afirmar que se trata de uma peça original.

@ricardostuckert pic.twitter.com/dTF5q9he1T

Nas redes sociais, bolsonaristas criticaram o petista pelo fala dele defender aos mais pobres em seus discursos, mas aparecer usando um item caro relógio caro. O vereador e filho do presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos) compartilhou uma foto e escreveu: "O pai dos 'probe' segue a saga da facção!".



O pai dos “probe” segue a saga da facção! pic.twitter.com/iklypItGEB — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 28, 2022

Também adversário de Lula nas pesquisas de intenção de votos, Moro escreveu em sua página no Twitter: "Sem retoque". Na foto que acompanha a publicação, ele mostra um versão mais simples de um relógio em seu pulso. Procurado pela imprensa, o ex-presidente não se manifestou sobre o caso.

