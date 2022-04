Bolsonaro comenta suspeitas no MEC: "Não tenho nada a ver com isso"

Nesta sexta-feira, 8, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou conseguido as assinaturas necessárias para pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ministério da Educação (MEC)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou as recentes denúncias de irregularidades na destinação de verbas do Ministério da Educação (MEC). Durante transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira, 7, Bolsonaro comentou o caso de verbas milionárias para kits de robótica a serem enviados a escolas com problemas de infraestrutura básica em Alagoas. O presidente disse que não tem “nada a ver com isso”.

“Kit robótica. Foram para municípios de alguns estados do Brasil (...) O dinheiro vai diretamente para o prefeito e o prefeito é que licita e compra esse material. Vai botar a culpa em mim? Suspeita de corrupção? Não tenho nada a ver com isso. O orçamento aqui, quem dá destino é o relator do orçamento. O cara mais poderoso do que eu”, afirmou.

Sobre o assunto CPI do MEC já tem assinaturas para ser instalada, diz Randolfe

Alckmin é lançado vice de Lula: "Nunca nos desrespeitamos", diz petista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta semana, a Folha de S.Paulo divulgou que cidades de Alagoas com problemas de falta de salas de aula, computadores e até água encanada teriam recebido R$ 26 milhões em recursos para comprar os kits. A empresa contratada teria relação com aliados do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), que é responsável pelo controle de parcela das chamadas emendas de relator, local de onde saíram os recursos para os kits.

Nesta sexta-feira, 8, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou ter conseguido as assinaturas necessárias para pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ministério da Educação (MEC). A justificada é para averiguar eventuais irregularidades na destinação de “verbas públicas do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”.

O pedido do senador ocorre na esteira de caso em que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro teria priorizado a destinação de verbas para prefeituras ligadas a amigos de pastores evangélicos. Em áudio, Ribeiro diz ainda que a prática ocorreu após pedido der Bolsonaro.



Tags