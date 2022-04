Após especulação de saída do PT, Luizianne se encontra com Camilo

No dia em que se despede do cargo de governador, Camilo Santana (PT) recebeu a ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Nos últimos dias, a deputada federal se reuniu com outros partidos e cogitou trocar o PT por Psol ou Rede.

A informação do encontro entre Camilo e Luizianne foi antecipada pelo colunista Eliomar de Lima.

Luizianne demonstra insatisfação com o apoio do PT a uma candidatura do PDT a governador, sobretudo se o nome for Roberto Cláudio, que a sucedeu. Ela cobra palanque próprio para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar da insatisfação, interlocutores adiantaram que ela ficaria no PT.

A janela para trocar de partido sem perder o mandato se encerrou na sexta-feira, 1º.

